フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」のコメンテーターを務める生物学者の池田清彦氏が２１日、自身のＸを更新。高市早苗首相の台湾有事を巡る発言から中国との亀裂が深まっていることに言及した。高市首相が７日の衆院予算委員会で台湾有事の最悪ケースを想定し「存立危機事態になり得る」と答弁したことから、中国側が猛反発。中国側は、自国民への日本渡航自粛の呼びかけたほか、日本産水産物の輸入を事実上再停止するなど