NBAは2025－26シーズン開幕から最初の1カ月間に、米国内で6000万人以上が同リーグの試合を視聴したと発表した。対象となる視聴プラットフォームはNBC／Peacock、ESPN、Amazon Prime Videoで、シーズン開幕期としては過去15年間で最も多い視聴者数を記録したとしている。今回の発表は、リーグ公式広報アカウント「NBA Communications」によるもので、視聴者数の算出はテレビ放送と配信サ