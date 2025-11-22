19日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城は、U15チームのセレクションを実施することをクラブ公式サイトで発表した。 今回のセレクションは2026年度の活動に向けて行われるもので、中学1・2年生を対象にして行われる。日程は2026年1月23日（金）18:00からと、2026年1月25日（日）13:00からの2日程で、どちらか1日に参加する必要があり、申し込みは専用フォームか