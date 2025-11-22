生涯スポーツとして楽しめる「ペタンク」の大会が熊本県人吉市で行われ、25チーム86人が参加しました。 ペタンクはビュットと呼ばれる目標の球に、どれだけ近くボールを投げられるかを競うフランス発祥の球技です。 人吉市スポーツ推進委員協議会が、ペタンクを生涯スポーツとして普及させることを目的に11年前から年に2回開催しています。 今回で20回目となり人吉市ではペタンクが定着しつつあ