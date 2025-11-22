MISELは、2026年1月に東京・大阪にて「Live Entertainment Show 〜You＆I〜」を開催します。豪華出演者が織りなす歌とダンスのエンターテインメントショーの魅力を紹介します。 MISEL・Live Entertainment Show 〜You＆I〜  開催日：2026年1月17日(土)・18日(日)／1月31日(土)・2月1日(日)主催：MISEL会場：I’M A SHOW（東京）／心斎橋SPACE14（大阪）価格：全席指定 10,000円(税込) MISELは、贅沢な空間で最