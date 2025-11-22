オリックスの吉田輝星投手（24）が22日、契約更改交渉に臨み、900円減の2800万円でサインした。昨季は50試合に登板し4勝0敗14ホールド、防御率3・32という成績を残したものの、今年3月7日に右肘の側副靱帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、公式戦の登板機会はなかった。チームで同手術を受けた中では唯一、支配下で契約したのも順調な回復を裏付ける。すでにブルペンでの投球も開始しており、球速は130キロ台中盤か