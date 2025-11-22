男性デュオ・ゆずが12月に開催を予定していたアジアツアーについて、全公演を中止することが22日、公式サイトで発表されました。中止となったのは、ゆずにとって約6年ぶりとなるアジアツアー『YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK』で、12月から香港、上海、台北の3か所を巡る予定でした。公式サイトでは「12月に開催を予定しておりました『YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK』につきまして、やむを得ない諸事情により、全公演を中止させてい