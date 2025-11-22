しるしは、地域社会との共創を目指す地域支援活動の一環として、「子ども食堂」への寄付を実施しました。企業としての経済活動だけでなく、地域への貢献を通じて社会的な価値を創造する取り組みを紹介します。 しるし・地域支援活動「子ども食堂」への寄付 実施日：2025年10月26日(日)実施企業：しるし内容：地域支援活動「子ども食堂」への寄付 しるしは、単なる事業の拡大にとどまらず、地域社会との深いつ