40年以上の歴史を持つ自動車賞2025-2026の「最終候補」たち2025年11月19日、日本カー・オブ・ザ・イヤー（JCOTY）は「日本カー・オブ・ザ・イヤー2025-2026」の10ベストカー試乗会を袖ケ浦フォレストレースウェイにて開催しました。最終候補に残った10台が一堂に会し、選考委員による比較試乗を実施。12月4日のイヤーカー決定を前に、各車の開発陣も集結した当日の様子はどのようなものだったのでしょうか。2025年11月19日に