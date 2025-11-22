リヴァプールがガラタサライのウィルフリード・シンゴの獲得を検討しているようだ。ドイツ紙『Sport Bild』が伝えている。コートジボワール出身で現在24歳のシンゴは、今年夏にモナコからガラタサライに加入。抜群の身体能力とテクニックを兼ね備え、右サイドバックとセンターバックでプレイ可能な万能型のディフェンダーであり、リヴァプールの他にマンチェスター・ユナイテッドも興味を示しているとされる。シンゴについて以前か