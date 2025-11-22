新シーズンのプレミアリーグでは11試合を終えて勝ち点19で4位につけているサンダーランド。近年の昇格組は苦戦が続いていたが、手堅くポイントを積み上げ、躍進を続けている。そんなサンダーランドの躍進の理由の一つは間違いなく今夏の大型補強だろう。10人以上の新戦力を迎え入れ、レジス・ル・ブリ監督がトップリーグで戦えるチームを作った。サンダーランドは今冬の移籍市場でも夏に続くような積極的な補強を計画しており、『