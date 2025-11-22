リチャードの長打力に来季は一層、期待がかかる(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext今季レギュラーシーズン3位に終わった巨人で来季の飛躍も期待されるのはリチャードにもある。今年5月の電撃トレードでソフトバンクから移籍。永遠のロマン砲といわれるほど、潜在能力の高さは認められながら、なかなか芽が出なかったが巨人移籍後は、豪快なアーチでファンを喜ばせた。【動画】この打撃があるから、見逃せない！衝撃のリチャード