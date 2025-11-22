国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した楽天の辰己涼介外野手（２８）が、２２日に本拠地の楽天モバイルパーク宮城で行われた「楽天イーグルスファン感謝祭２０２５Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ洋服の青山〜ＥＡＧＬＥＳＭＥＥＴＳＹＯＵ！〜」に参加。サイン会などで多くのファンとふれ合った。ファン感の雰囲気について「最高っすね」と笑顔。ファンからは残留を望む声をかけられたりもしたが、「ありがたいです