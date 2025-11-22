歌舞伎俳優の市川團十郎が２２日、都内で行われた来年１月の東京・新橋演舞場公演「初春大歌舞伎」（３〜２７日）の取材会に長女の市川ぼたん、長男の市川新之助と出席した。團十郎による新橋演舞場の正月公演は１６度目。これまでは「伝統の継承」「新時代の歌舞伎の創造」を掲げて古典の再構築や新作に挑戦してきたが、映画「国宝」（李相日監督）の大ヒットを背景に「今なら歌舞伎の古典作品を学んでみようと思ってもらえる