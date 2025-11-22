海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した楽天の則本昂大投手（３５）が２２日に本拠地の楽天モバイルパーク宮城で行われた「楽天イーグルスファン感謝祭２０２５Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ洋服の青山〜ＥＡＧＬＥＳＭＥＥＴＳＹＯＵ！〜」に参加。トークショーやサイン会などで多くのファンとふれ合った。移動の際にファンから「ありがとう」という言葉をもらい、「それはすごくうれしかったですね」と振り返った。