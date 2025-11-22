歌手の和田アキ子（75）が22日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。かつて夫と離婚したら譲ってくれと言っていたという大物女性タレントをぶっちゃけた。この日は「いい夫婦の日」ということで、リスナーから「夫婦円満の秘けつを教えていただきたい」との質問が寄せられると、和田は「無いです。しゃべらないこと」とピシャリ。「一番いいのは