サッカー日本代表の田中碧選手が、日本戦で負傷したガーナ代表選手にメッセージを贈りました。14日に行われたサッカー国際親善試合で、ガーナ代表MFのアブ・フランシス選手は田中碧選手と接触し担架で運ばれ途中交代。田中選手は試合中にフランシス選手とガーナのオットー・アッド監督の元を訪れ、直接謝罪。アッド監督は「日本人は本当に礼儀正しい。日本がいかに教育やしつけがきっちりしているのか感じさせられました」とフェア