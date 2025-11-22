東日本から西日本を中心に高気圧に覆われ、行楽日和となるでしょう。けさにかけて雨や雪が降っていた北日本と北陸も午後は天気が回復し、晴れ間の出る所もありそうです。関東から西は、この後もスッキリとした青空が広がり、天気の大きな崩れはないでしょう。気温です。最高気温は、きのうと同じくらいの所が多く、概ね平年並みの予想です。東日本と西日本は18℃前後で、過ごしやすい体感となるでしょう。一方、北日本では晴れ間が