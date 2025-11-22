【モデルプレス＝2025/11/22】タレントの森咲智美が11月20日、自身のInstagramを更新。ミニスカートからスラリと伸びる脚を公開し、反響が寄せられている。【写真】夫はプロ野球選手の美女タレント、ミニ丈からスラリ美脚輝く◆森咲智美、ミニスカートで美脚披露森咲は「THREE GONG.4 -GRAND SLAM- in NAGOYA のスリーゴングガールズとして出演してきました」と報告。ユニフォームに白いミニスカ