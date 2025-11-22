【モデルプレス＝2025/11/22】元モーニング娘。の田中れいなが11月21日、自身のInstagramを更新。自身のバースデーイベント前にネイルとヘアスタイルを変えたことを報告し、話題となっている。【写真】36歳元モー娘。「遊び心が最高」イベント前のネイル＆ヘア◆田中れいな、新ネイル＆新ヘア公開11月11日に東京・飛行船シアターで「田中れいなバースデーイベント おつかれいな会13〜OMCJ〜」を開催した田中。これを受け「バースデ