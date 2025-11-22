メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市の金山駅前に滞在時間の向上を目指して憩いのスペースが設けられ、社会実験が行われています。 この社会実験は、金山総合駅周辺の再開発事業の一環として21日から行われています。 社会実験では、多くの人が通行する駅前の滞在性を高めにぎわいを生もうと芝生やベンチが設置され、訪れた人たちは思い思いに過ごしていました。 「楽しい！」（訪れた人）「立ち止まると思い