国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使している、楽天の辰己涼介外野手（２８）が２２日、楽天モバイルパークで行われたファン感謝祭に参加。残留を願うファンの声に感謝し、現状を語った。来年の去就が未定の中で参加したファン感謝祭に、「最高ですね」と笑顔を見せた辰己。ファンから直接残留を願う声も飛び、「ありがたいですね。感謝しています」と話した。現状については「僕が１番わかっていない」といい、「言える