介護の日常は大変なことや未知のことも多いけれど、それだけじゃない。「ほっこりあり、驚きあり、涙あり…。時には大笑いも？」と話すのがイラストレーター・なとみみわさんです。なとみさんが義母や実母の介護にまつわる苦楽の日々を描いた北國新聞での連載マンガは大人気に。今回その連載が書籍化された『コミックエッセイ 介護わはは絵日記』より、反響の多かったエピソードをご紹介します。* * * * * * *なんとか同居スタート