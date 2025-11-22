日本ハムのファン感謝祭「Fフェス2025」が22日、本拠地・エスコンフィールドで開催され、阪神へのトレード移籍が決まった伏見寅威捕手（35）が参加した。ポジション別の選手紹介で「3年間ありがとう」のメッセージを記したたすきを持った姿がビジョンに映し出されると、道産子のベテラン捕手にファンから大きな拍手と歓声が送られた。国内FA権を行使している選手会長の松本剛は「（ファンの）皆さんに楽しんでもらうことは