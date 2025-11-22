2026年1月〜4月『氷川きよし特別公演』が東京・明治座、愛知・御園座、大阪・新歌舞伎座、福岡・博多座の4都市の劇場で開催される。* * * * * * *氷川きよしの座長公演は、2022年以来3年半ぶり。公演は、芝居とコンサートの2部構成となっている。第1部の芝居は、自身のヒット曲『白雲の城』から着想を得た物語。戦国時代、白雲の白と呼ばれた上宮城城主の弟でありながら、戦を嫌う心優しい人物・荒木吉継を氷川が演じる。さらに、