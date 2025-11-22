·ÝÇ½³¦¤­¤Ã¤Æ¤Î¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¾¡ÌîÍÎ¤µ¤ó¤È¥­¥ã¥·¡¼ÃæÅç¤µ¤ó¡£·ëº§46Ç¯¡¢¤È¤â¤Ë70Âå¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤è¤¦¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤È¡¢·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÅØÎÏ¤¬´Î¿´¤Î¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡Ê¹½À®¡§¾åÅÄ·Ã»Ò»£±Æ¡§µÜºê¹×»Ê¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¡Ìî¤µ¤ó¤¬5Ç¯¤Û¤É¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÄ«¿©* * * * * * *¿©À¸³è¤¬·ò¹¯°Ý»ý¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥­¥ã¥·¡¼¥Ñ¥Ñ¡Ê¾¡Ìî¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡Ë¤Ï¤Ä¤¤ÀèÆü¤Þ¤Ç¡Ö¾¡Ìî·àÃÄ¡×¤ÎÉñÂæ¤Ë