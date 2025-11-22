男性７人組ダンス＆ボーカルグループ・三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳの岩田剛典（３６）が２２日、都内で、主演映画「金髪」の公開記念舞台あいさつに出席した。第３８回東京国際映画祭で観客賞を受賞し、ガッツポーズを掲げて「めちゃくちゃうれしい。観客賞が一番嬉しい。皆さまの感想が賞に導いたと思う」と笑顔を見せた。今作は、大人になりきれない教師（岩田）が生徒に振り回されながらも成長していく姿を描く