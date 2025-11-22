G20サミット出席のため、南アフリカ・ヨハネスブルク近郊のO・R・タンボ国際空港に到着した高市首相＝22日（代表撮影・共同）【ヨハネスブルク共同】日米欧の先進国に新興国を加えた20カ国・地域首脳会議（G20サミット）が22日午前（日本時間同日夕）、南アフリカのヨハネスブルクで開幕する。高市早苗首相が初めて参加し、「自由で開かれたインド太平洋」の実現の重要性を訴える。23日午後（同日夜）に閉幕する。台湾有事が集