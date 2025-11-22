羽田空港第1ターミナルに、「ミッキー＆フレンズ」OH MY CAFE MINIが2025年11月28日（金）より期間限定でオープンします。ミッキーやミニーをイメージした可愛いブリオッシュや、オリジナルカップで味わうドリンクなど、旅の前後に立ち寄りたくなるメニューが勢ぞろい。ここだけで手に入るスーベニアやオリジナルグッズも充実し、お土産にもおすすめです。心がふわっとときめくひ