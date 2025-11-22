米大リーグ挑戦を視野に入れて海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使している、楽天の則本昂大投手（３４）が２２日、楽天モバイルパークで行われたファン感謝祭に参加した。ファンからの残留要請を直に受け、「『頑張ってね』という言葉ももらえるし、『来年も残ってね』って言ってくれるのもありがたい」とファンの思いに改めて感謝し、「どうするにしても自分が悔いなく、ここでよかったと思える選択がしたい。自分で道を