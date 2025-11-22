幕内最年長の40歳にして、毎場所若々しい相撲で土俵を沸かせる玉鷲関。今年七月場所では、昭和以降最年長となる40歳8ヵ月での金星を獲得し殊勲賞を受賞。さらに通算連続出場回数歴代1位など、記録を更新し続けている。「相撲がずっと楽しい」と口にしている《角界の鉄人》だが、プライベートでは意外な趣味もあって――（構成：古屋美枝撮影：須合知也）【写真】クリスマスケーキは毎年手作りするそうで…* * * * * * *鶴の折り