ボーイズグループ「Stray Kids（ストレイキッズ）」が、新アルバム「SKZ IT TAPE」の第1弾「DO IT」を発表した。「SKZ IT TAPE」とは、Stray Kidsの伝えたいムードを音楽で表現したアルバムのことで、今後、順次に発表する予定で「DO IT」は、その第1作目となる。アルバム発表に合わせ、Stray Kidsメンバーの一問一答を公開し、韓国公営放送MBCなど各メディアが22日までに一斉に報じた。8月のフルアルバム「KARMA」に続き、ニュー