アジアインフラ投資銀行（AIIB）理事会がこのほど、コロンビアの加盟申請を承認した。これにより、AIIBの加盟国・地域数は111に拡大し、世界の6大陸に広がり、世界人口の81％と世界の国内総生産（GDP）の65％をカバーすることになった。AIIBは中国が設立を提唱し、57カ国・地域が共同で設立した国際多国間開発銀行で、2016年1月に正式に業務を開始した。（提供/人民網日本語版・編集/KS）