お笑いコンビ・キングコングの“カジサック”こと梶原雄太さんの長女で、モデルとして活動する梶原叶渚さんは11月20日、自身のInstagramを更新。金髪ヘアと口ピアスをつけた姿を披露しました。【写真】梶原叶渚、金髪＆口ピアス姿を披露！「やばい…異次元すぎる可愛さ」梶原さんは「フィルター付けるとなんだかアニメ感」とつづり、5枚の写真を投稿。金髪ロングヘアに口ピアスをつけてニット帽をかぶった姿で、梶原さんが言うよう