２１日夜、呉市の住宅街で斜面が崩落しました。この影響で水やガスが漏れ出るなどしたことから一時、付近の住民が避難しました。 呉市などによると、２１日午後１０時ごろ呉市内神町で付近の住民から「ガスが漏れている臭いがする」と消防に通報がありました。 消防が確認したところ、高台にある道路の下の斜面が幅２０メートル、高さ５メートルにわたり崩落し破損した水道管とガス管からガスなどが漏れ出ていたとい