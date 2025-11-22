国内FA権を行使した楽天の辰己涼介外野手（28）がファン感謝祭の行われている本拠の楽天モバイルパークで取材に対応。残留を願うファンの声に「ありがたいですね。感謝しています」と話した。現状については「特に何もないですね。どうなるか自分が一番分かっていない。去就が決まりそうになったら、またしゃべりたいなと思います」と説明した。球団側にはシーズン中にポスティングシステムを利用しての今オフのメジャー移籍も