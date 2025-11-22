タレントの大沢あかね（40）が22日放送のフジテレビ「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。夫でお笑いタレントの劇団ひとり（48）についてイライラしたことを明かした。夫にイライラしたことが話題となると、大沢は多趣味だという劇団ひとりについて「3Dプリンター、2、3台持ってたの」と切り出した。すると「朝からウイーン、ウイーン言ってて、あたしその音で寝れないってなって。ちょっとこれは言うしかな