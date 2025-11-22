【カルガリー（カナダ）＝森井智史】スピードスケートのワールドカップ（Ｗ杯）第２戦は２１日、カルガリーで始まり、女子１０００メートルは高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分１３秒６０で７位だった。吉田雪乃（寿広）が８位、山田梨央（直富商事）が１０位。フェムケ・コク（オランダ）が１分１２秒３６で優勝した。男子１０００メートルでは小島良太（エムウェーブ）が９位に入り、野々村太陽（博慈会）が１０位だった