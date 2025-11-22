規模が約21兆3000億円となった、政府による総合経済対策。おこめ券の配布推奨をはじめとする物価高対策、賃上げ支援、経済安全保障と内容は多岐にわたりますが、私たちの暮らしにどう影響するのでしょうか。財源も含め、気になる点をまとめました。 そこで今回の#みんなのギモンでは、「“21兆円超”の経済対策で暮らしは？」をテーマに解説します。■誰を対象に、いつから支援開始？石川真史・日本テレビ経済部長「政府が行う大型