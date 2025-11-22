第31回 【柚木麻子連載】アフタヌーンティーは手作りが一番疲れない。カツ代レシピのスコーンと。アフタヌーンティーが好きだ。スコーンやサンドイッチや紅茶はもちろんだが、前もって友達とこの日のために予定を合わせて予約をして、昼すぎに軽食をつまみながら、ホテルやカフェで単にくつろぐという時間が好きすぎる。大人たちと力を合わせて遊ぶ。こういうことのために働いているのだと胸を張って言える。ところが、加齢のせ