新潟市の水族館でクリスマスツリーの点灯式が行われました。「点灯～！」新潟市中央区のマリンピア日本海に設置された高さおよそ4メートルのクリスマスツリー！2000個のＬＥＤをまとったクリスマスツリーがまばゆい光を放っていました。【長谷川アナウンサーリポート】「クラゲの水槽のすぐ近くにツリーがあるため、水槽越しにイルミネーションを楽しめます」訪れた人た