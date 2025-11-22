大阪府の吉村洋文知事が２２日、大阪・御堂筋で行われた阪神の優勝パレード後に報道陣の取材に応じ、高市総理に「優勝パレードをやりましたと報告しておきます」と笑顔で話した。「パレードのことに関しては（事前に話を）してなかったですね。Ｇ２０で南アフリカに今、行かれているから物理的に無理だと思いますけど。『来年は来て下さい。日本一になったら来て下さい』と言っておきます」と最後に付け加えた。