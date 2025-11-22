阪神・藤川球児監督が２２日、大阪・御堂筋で行われた優勝パレードの前にセレモニーで連覇を誓った。大阪府の吉村知事から花束を受け取った指揮官。“貸し切り状態”になった大阪のメインストリートを真っすぐ見つめ「秦オーナーが優勝した後に『絶対に連覇するぞ！』と。『これはもう球団たっての願い。あのときの屈辱を忘れない』と。来年（球団創設）９１年目、連覇を必ず成し遂げます」と虎党に約束した。