企業内法律家（ジェネラル・カウンセル）の価値とジレンマ 著者は日清食品ＨＤの執行役員を務める経験35年の弁護士である。1999年以降、複数の企業のジェネラル・カウンセル等を務めたカンパニー・ロイヤーの先駆者であり、草分けの一人である。 日本でも同意なき買収やTOB（株式公開買い付け）は急増し、海外子会社での会計不正や、サプライチェーンでのコンプライアンス違反、サイバー攻撃