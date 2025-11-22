【モデルプレス＝2025/11/22】タレントの王林が11月20日、自身のInstagramを更新。レザーのショートパンツ姿で美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。【写真】27歳元アイドル、異次元スタイル際立つショーパン姿◆王林、ショーパン姿で美脚披露王林は「＃おうりんのぬの」とハッシュタグを添え、様々な衣装ショットを公開。レザーのショートパンツに柄のシャツを合わせた衣装でスラリと長い脚を披露している。◆王林の投稿に反響こ