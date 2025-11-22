アイナ・ジ・エンド アイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」が『第67回 日本レコード大賞』優秀作品賞を受賞した。【動画】アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」ミュージックビデオ自身最速でストリーミング総再生数1・5億回を突破、さらにSNS総再生回数15億回を超え、国内外問わず各チャートを席巻するアイナ・ジ・エンドの代表曲となった。今年を代表する楽曲として受賞が決定したことに、アイナ