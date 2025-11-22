元MLBマリナーズなどで活躍した岩隈久志氏（44）が11月18日、自身の公式Instagramを更新。サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有（39）夫妻との食事を報告し、笑顔の2ショットを公開した。岩隈氏は三女へのプレゼントに感謝を伝えつつ、「またすぐダルビッシュ家に会える日を楽しみにしています」と交流の深さを明かした。 投稿写真には、レストランの大きな窓を背景に、白いトップスの岩隈氏と、キャップにストライ