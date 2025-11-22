¹¶Î¬POINT ¡ÚÉÙ»ÎSÁÈ¡Û¥ìー¥¹¥ì¥Ù¥ë¤¬Çú¾å¤¬¤ê¡ª¶á£³Ç¯¤¤¤º¤ì¤âÍ¥¾¡ÇÏ¤òÇÚ½Ð 20Ç¯¤Ë£ÇⅢ¤«¤é£ÇⅡ¤Ø¤È³Ê¾å¤²¤µ¤ì¤¿ÉÙ»Î£Ó¡£¤½¤ì¤È¶¦¤Ë¥ìー¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Ï³Î¼Â¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢22Ç¯°Ê¹ß¤Ï£³Ç¯Â³¤±¤ÆÍ¥¾¡ÇÏ¤òÇÚ½Ð¡£¿ô¤¢¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤éÆ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±¤¿¶¥Áö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ÇÏ·ôÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£¸Æ¬¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ°¾¥Àï¤Ç·Ç¼¨ÈÄ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤ÆËÜÈÖ¤Ç¤â¹¥Áö¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ä°ìÊý¡¢ÂçÇÔ¤«