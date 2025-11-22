22日の京都競馬3R（2歳未勝利）でメイショウピュルテ（牝2＝笹田）が4角で故障を発症した馬につまずいた際に落馬競走を中止した。騎乗していた浜中俊（36＝フリー）は負傷。5Rのアンジュラフィーユはルメールに乗り替わりとなった。