22日の京都競馬3R（2歳未勝利）でキョウエイクローム（牝2＝森田）が4角で騎手が落馬したため競走中止した。騎乗していた高倉稜（34＝フリー）は負傷。9Rのエイシンディアマンは和田竜に乗り替わりとなった。